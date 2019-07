Si parla anche di Napoli all'interno de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla questione James Rodriguez: "Vinicius la chiave per James", titola il quotidiano sportivo che spiega come l'asse De Laurentiis-Mendes sia molto caldo in queste ore: "Gli affari girano intorno agli assi pigliatutto del mercato: da un lato il potente agente portoghese Jorge Mendes, dall’altro l’onnipresente procuratore Mino Raiola. Ma è soprattutto col primo che il Napoli ha aperto una sorta di linea di credito. Infatti proprio ieri è stata chiusa una operazione assai remunerativa con Vinicius che passa dal Napoli al Benfica per 17 milioni. Con la regia ovviamente di Mendes, cui è stata affidata la trattativa col Real per James, assistito dallo stesso agente. Che conta di convincere Florentino Perez a più modiche pretese per James (la richiesta è di 42 milioni), mentre De Laurentiis chiede il prestito con diritto di riscatto".