La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Dybala: "Joya in attesa"

"Joya in attesa", si legge in taglio alto sull'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. Dybala chiama la Juve per rinnovare, a detta del noto quotidiano, ma i bianconeri prendono altro tempo. Quanti casi da risolvere per la Vecchia Signora: Higuaín vuole restare - si apprende nelle pagine interne - mentre per Bernardeschi e Douglas Costa cercasi acquirente.