La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Ibrahimovic: "Assist del fisco: al Milan fino a 40 anni"

"Assist del fisco: al Milan fino a 40 anni", così titola stamane La Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic. Difficile non pensare ad un futuro ancora insieme per il Milan e Ibra, dopo questo avvio di campionato: rinnovare il contratto dello svedese fino al 2022 consentirebbe a club e giocatore di risparmiare tasse grazie al decreto crescita: da cittadino straniero con residenza fiscale da oltre due anni in Italia, Ibra ha infatti diritto ad uno sgravio fiscale non indifferente.