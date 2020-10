La Gazzetta dello Sport sull'altro big match di Serie A: "Lazio Inter, prova dei... 9"

Un big match in Serie A, ad ogni modo, si disputerà. Se non sarà Juventus-Napoli, in programma c'è anche un interessantissimo Lazio-Inter, in campo alle 15 all'Olimpico. "Lazio-Inter, prova dei... 9", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano sceglie ovviamente Immobile e Lukaku come uomini-copertina: "Immobile-Lukaku, a voi", si legge.