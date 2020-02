vedi letture

La Gazzetta dello Sport sull'Atalanta: "Bergamo a San Siro"

"Bergamo a San Siro", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport in relazione all'Atalanta che stasera per la prima volta nella sua storia giocherà gli ottavi di Champions League. Saranno circa 40mila i tifosi della Dea che da Bergamo si sposteranno verso San Siro per assistere allo storico match. Dopo i primi due match di ieri sera che hanno visto trionfare l'Atletico Madrid ed il Borussia Dortmund, stasera tocca alla prima italiana rompere il ghiaccio con la fase ad eliminazione diretta.