La Gazzetta dello Sport sull'Atalanta: "Bisogna cambiare passo in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per l'Atalanta, impegnata quest'oggi in casa contro il Chievo: "Casa dolce casa? L'Atalanta prova a cambiare passo", titola la rosea che poi spiega: "I nerazzurri del Gasp finora sono stati una squadra da viaggio. Ecco l’occasione per invertire la tendenza. Tra casa e trasferta, sembrano esserci due Atalanta. Lo spiegano i numeri. Alcuni importanti, altri da Europa che conta: 21 punti conquistati all’Atleti Azzurri d’Italia (6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), 23 lasciando Zingonia (7 successi, 2 pareggi e 5 k.o.). A primo impatto, sembra una differenza da poco, ma se si andasse a fondo si noterebbe anche altro. Focus, per iniziare, sui gol realizzati in campionato. E qui, il confronto parla chiaro".