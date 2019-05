La Gazzetta dello Sport sull'Atalanta: "Gasp, è ancora Dea"

© foto di stefano tedeschi

Ampio spazio dedicato alla situazione allenatore in casa Atalanta tra le pagine interne de La Gazzetta dello Sport, che titola così: "Gasp, è ancora Dea". Dopo il lungo corteggiamento della Roma, che sembrava aver in pugno il tecnico Gian Piero Gasperini, l'incontro di ieri con il presidente orobico Antonio Percassi ha sciolto le riserve: Gasperini rimarrà a Bergamo, con un rinnovo di contratto fino al 2022. Le richieste del tecnico sono state garanzie sul mercato, su investimenti che possano permettere alla squadra di competere su più fronti: la volontà della proprietà è quella di non snaturare l'organico e di rimpiazzare adeguatamente l'eventuale big sacrificato.