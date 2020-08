La Gazzetta dello Sport sull'Atalanta: "Incantaci Dea"

"Incantaci Dea", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto. E' il grande giorno dell'Atalanta. Questa sera gli orobici scenderanno in campo nei loro primi quarti di finale di Champions e affronteranno il Paris Saint Germain, che nel frattempo ha recuperato anche Mbappè. Tutta Italia stasera tiferà e spingerà i nerazzurri di mister Gasperini, che in conferenza stampa ha ribadito di volersela giocare a viso aperto, senza snaturare il suo calcio. E allora non resta che attendere, anche se ormai manca poco: calcio d'inizio fissato per le 21 di questa sera.