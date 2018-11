La Gazzetta dello Sport sull'Europa League: "Milan da brividi"

© foto di PHOTOVIEWS

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio all'Europa League e in prima pagina titola: "Milan da brividi". I rossoneri vanno sotto e rischiano la figuraccia internazionale. Dopo un'ora si sveglia per il 5-2 finale. Avanti con Cutrone, poi è buio prima della reazione. Higuain a secco. Ad Atene basterà il pari per passare ai sedicsesimi. Lazio ko a Cipro per 2-0 contro l'Apollon Limassol.