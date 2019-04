© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta dell'Inter per 1-0 a San Siro contro la Lazio: "Volano gli stracci". Spalletti alla fine della partita spiega perché non è stato convocato Icardi: "Umiliante dover mediare per vestire questa maglia". Adesso però Lazio e Atalanta accorciano e il tecnico finisce comunque sotto accusa.