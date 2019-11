© foto di Wilman

"Poco utilizzato e in scadenza: ora Giroud è l''occasione'". Così La Gazzetta dello Sport stuzzica i tifosi dell'Inter nelle pagine interne. E spiega: "L'attaccante del Chelsea in uscita anche per non perdere l'Europeo. Oggi titolare in Francia-Moldavia". Un passaggio in nerazzurro, a gennaio, è tutto fuorché impossibile.