La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "I sogni di Antonio"

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport, ampio spazio dedicato alla situazione mercato in casa Inter, con il futuro tecnico Antonio Conte che avrebbe richieste importanti e ben precise. Il primo nome sulla lista è quello di Federico Chiesa, in uscita dalla Fiorentina, ma richiesto anche dalla Juventus. In avanti non sarà però l'unico movimento: si punta Romelu Lukaku del Manchester United, il preferito di Antonio Conte. Per il belga la valutazione è di circa 50 milioni, e l'offerta prevede 30 milioni cash più Ivan Perisic. In più si tratta per l'arrivo di Edin Dzeko dalla Roma: parti distanti per il bosniaco. La Roma chiede 20 milioni, l'Inter non vuole andare sopra i 10/12.