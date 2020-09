La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Lautaro dammi il 5"

"Lautaro dammi il 5", titola quest'oggi in taglio alto La Gazzetta dello Sport. Per il "Toro" pronto un rinnovo da sei milioni per cinque stagioni: il presidente Zhang vuole farne un uomo immagine del club nerazzurro. "Gli agenti dell'argentino sono in arrivo a Milano - si legge a pagina otto - però la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo a mercato chiuso".