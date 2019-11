La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Mai visti due così"

© foto di stefano tedeschi

Al centro di prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola troviamo la coppia gol dell'Inter formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku con il titolo: "Mai visti due così". Sono loro due l'immagine della svolta nerazzurra: in coppia hanno già messo a referto 22 reti. Sono la coppia nerazzurra con la media gol più alta degli ultimi 30 anni. Ed ora per l'argentino è in arrivo il rinnovo di contratto per allontanare il Barcellona.