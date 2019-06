© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport viene analizzata la situazione di Mauro Icardi in casa Inter. L'attaccante nerazzurro è pronto a rientrare dalla vacanze e ancora non ha trovato una sistemazione per la prossima stagione: il tecnico Antonio Conte potrebbe trovarselo in ritiro a Lugano l'8 luglio. Difficile che la società nerazzurra riesca a cederlo prima di quella data. Ma nel frattempo il mercato dell'Inter si muove su più fronti: oggi arriva il sì di Stefano Sensi, mentre Andrea Pinamonti parte in direzione Genoa, in cambio di circa 16 milioni. Preso anche Agoumè, giovane centrocampista francese di 17 anni.