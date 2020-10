La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Pareggio pericoloso. La Champions è già in salita"

Secondo La Gazzetta dello Sport l'Euro cammino dell'Inter è già in salita: "Pareggio pericoloso. La Champions è già in salita" scrive il quotidiano rosa in edicola oggi. I nerazzurri fermati in casa dal Borussia Mönchengladbach ma la sconfitta interna del Real Madrid contro lo Shakhtar rischia di complicare i piani di Conte. Scrive Luigi Garlando: "Un pareggio pericoloso perché ottenuto in casa contro la squadra più abbordabile del girone, mentre lo Shakhtar decimato dal Covid ha vinto a Madrid. Brutta storia perché il Real, con la rosa che ha, si riprenderà comunque e ritrovarsi sulla strada anche gli ucraini carichi di punti complica il viaggio". Ora l'Inter affronterà lo Shakhtar, senza Hakimi, e poi il Real. La strada è già in salita.