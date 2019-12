L'Inter insiste per Arturo Vidal che fa causa al Barcellona. "Strappo Vidal" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Bonus non pagati, il cileno denuncia il Barça. Inter in attesa, pronta a chiudere l'intesa con il centrocampista ex Juve. Intanto Godin ha nostalgia dell'Atletico Madrid: c'è l'opzione Darmian.