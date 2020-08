La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Vidal ora o mai più"

In taglio alto sull'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per i temi di mercato di casa Inter: "Vidal ora o mai più", titola la rosea. Assalto al cileno richiesto da Conte: l'ex Juve andrà via gratis dal Barcellona, e ora tratta sui nove milioni netti che deve prendere fino al 2021. In nerazzurro lo aspetta un biennale con opzione da sei milioni. Il club di Zhang ha anche il sì di Kolarov: adesso si tratta con la Roma.