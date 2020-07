La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Volata Sanchez"

"Volata Sanchez", si legge in taglio basso nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'Inter è al lavoro per la conferma del cileno, che questa sera contro il Napoli cerca il gol da secondo posto. L'ex Barça dice sì ad un contratto fino al 2023, un anno in più rispetto all'accordo col Manchester. E stasera guiderà i suoi: per lui un assist ogni 100 minuti.