La Gazzetta dello Sport sull'Italia: "Problemi in attacco per Mancini. L'ultima idea è Scamacca"

"Problemi in attacco per Mancini. L'ultima idea è Scamacca", così titola stamane La Gazzetta dello Sport sulla Nazionale di Roberto Mancini. Nella prossima pausa per le nazionali gli azzurri si giocheranno la final four di Nations League, contro Polonia e Bosnia. Venerdì il CT Mancini renderà nota la lista con i 35 nomi convocati per il prossimo raduno ed i dubbi maggiori si concentrano in attacco, dove Caputo e Berardi rischiano di saltare la convocazione e Belotti non è al massimo dopo la botta ricevuta in campionato. Così si fa il nome del genoano Scamacca, in gol nel derby: se l'Under 21 conquistasse già giovedì 12 la matematica certezza di partecipare al prossimo Europeo ecco che l'attaccante rossoblu si aggregherebbe alla Nazionale maggiore.