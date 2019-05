La Gazzetta dello Sport sulla B: "Palermo, la difesa si ispira al Milan"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

"I fantastici quattro". La Gazzetta dello Sport apre le proprie pagine sportive odierne con un focus dedicato ai playoff. Lo studioso, gli arieti, il baby: eroi playoff, scrive la rosea.

I protagonisti sono i talenti Emmers e Maggiore, il goleador Moncini e Caldirola. Quattro stelline per Cremonese, Spezia, Cittadella e Benevento: grandi protagonisti nelle stagioni delle rispettive squdre, avversari ostici da affrontare per chiunque vorrà staccare il pass per la A.

Processo Palermo: la difesa si ispira al Milan. Sempre la rosea fa il punto sulle vicende giudiziarie che interessano il club rosanero. La Procura, spiega il quotidiano, chiederà la Serie C o il -15 in classifica. I legali del club richiameranno la tesi difensiva del caso Milan, in particolare relativamente alla solidità economica garantita dalla nuova proprietà Arkus Network.