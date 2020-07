La Gazzetta dello Sport sulla B: “Pordenone è fatta. Salernitana fuori dai play off”

Spazio alla giornata di Serie B giocata ieri nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che titola: “Pordenone è fatta. Salernitana per ora fuori dai play off”. Ma sono ancora tanti i verdetti ancora in ballo con lo Spezia già certo di giocare la semifinale (è in vantaggio sul Cittadella negli scontri diretti e in caso di arrivo a 3 a quota 58 ha la classifica avulsa migliore), il Pordenone quasi e tutte le altre, fino all’Empoli, in corsa per un posto play off. Cremonese ed Entella sono salve, mentre dietro la situazione vede il Trapani praticamente spacciato visto lo scontro diretto fra Cosenza e Juve Stabia. In caso di arrivo a quota 44 con i campani infatti la squadra di Castori ha gli scontri diretti contro, mentre in caso di arrivo pari con i calabresi sarebbe la differenza reti a punire i siciliani (-14 il Trapani, -1 il Cosenza) con la squadra di Castori che dovrebbe vincere contro il Crotone segnando 13 reti.