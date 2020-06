La Gazzetta dello Sport sulla B: “Sarà una maratona di 65 giorni”

“Ascoli-Cremonese è l'antipasto. Sarà una maratona di 65 giorni”. Titola così nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport dopo che nella giornata di ieri la Lega B ha fissato le date del calendario. “Il recupero, poi le 10 giornate (3 infrasettimanali), playoff e playout. - si legge ancora - Si parte mercoledì 17 con il recupero tra Ascoli e Cremonese, forse alle ore 19 (dipende dall’orario della finale di Coppa Italia). Il 20-21 ci sarà la 29a giornata e via via le altre, con tre infrasettimanali: 30 giugno (31a giornata), 14 luglio (34a) e 28 luglio (37a). Si chiude il primo agosto con tutte le gare in contemporanea, poi via ai playoff il 4 e 5 con i due preliminari, poi 8-9 andata e 12-13 ritorno semifinali, il 16 andata e il 20 ritorno della finale, 65 giorni dopo il recupero. Il playout invece sarà il 7 e 14 agosto. Ogni giornata dovrebbe avere il classico format con anticipo al venerdì per la Rai e posticipo al lunedì (tranne quando c’è l’infrasettimanale, che a sua volta avrà un paio di posticipi), ma si cercherà di evitare lo spezzatino”.