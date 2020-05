La Gazzetta dello Sport sulla Bundesliga: "Si può esultare ma con i gomiti"

La Bundesliga riparte. E tornerà a esultare. Anche se in maniera completamente diversa rispetto al passato. La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, titola così nelle pagine dedicate al calcio estero presenti oggi in edicola: "Si può esultare ma con i gomiti. Test alla vigilia per il via libera. Fra le norme per evitare il contagio, c'è anche il divieto di abbraccio e di sputare. Mascherine per le riserve".