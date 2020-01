“C’è il colpo di Coda”. Titola così La Gazzetta dello Sport sul mercato di Serie C con il Monza protagonista di un acquisto di grandissimo livello come il bomber Massimo Coda. “Benevento, adesso il bomber può traslocare per il Monza. L’arrivo di Moncini e il mancato rinnovo spiegano le mosse. - continua nel sottotitolo il quotidiano – Il club di Berlusconi pronto ad averlo subito con Morosini”.