La Gazzetta dello Sport sulla C: “La Reggina non si ferma più”

“La Reggina non si ferma più, ma Toscano resta prudente”. Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport in edicola sul Girone C, l’unico non fermato dall’allarme Coronavirus, di Serie C. “Solo la matematica separa la Reggina dal meritato salto di categoria. La squadra di Mimmo Toscanoha centrato la ventesima vittoria stagionale sbancando il Ceravolo nel derby col Catanzaro. Oltre a mantenere la vetta della classifica, allungando a 10 punti il vantaggio sul Bari, la formazione reggina tiene inviolata la porta di Guarna che non subisce reti da 452 minuti”.