La Gazzetta dello Sport sulla Champions: "L'Europa siamo noi"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina in prima pagina celebra il poker di vittorie delle nostre squadre in Champions League titolando: "L'Europa siamo noi". Da anni non avveniva un en plein di questa portata: Dybala, Insigne, Nainggolan e Dzeko sono solo alcuni dei protagonisti di questo successo che ha permesso all'Italia di dominare la scena europea.