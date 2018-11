La Gazzetta dello Sport sulla Champions League: "All'ultimo respiro"

© foto di Bonan

"All'ultimo respiro". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dedica spazio ai risultati di Inter e Napoli in Champions League. In particolare, i nerazzurri vengono beffati dal Tottenham: alla pari per 80', poi arriva la rete di Eriksen che li condanna a giocarsi gli ottavi col PSV, sperando che il Barcellona di Messi fermi gli Spurs.