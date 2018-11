La Gazzetta dello Sport sulla Champions: "Più forte, Juve"

© foto di Di Benedetto

"Più forte, Juve". Questo il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di questa mattina in vista della sfida di Champions League di questa sera tra i bianconeri e il Manchester United. Allegri aspetta il gol di CR7 per blindare gli ottavi. Contro Mou chance decisiva per staccare il pass con due giornate di anticipo.