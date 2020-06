La Gazzetta dello Sport, sulla Coppa Italia: "Vinco io!"

"Vinco io!". titola in taglio basso La Gazzetta dello Sport, dedicato alla Coppa Italia, con i quattro tecnici ancora in corsa che non hanno mai vinto la competizione nazionale. Chi sfaterà dunque il tabù? Manca solo un giorno alla ripresa del calcio giocato, con la sfida tra Juventus e Milan che andrà in scena domani sera alla Juventus Stadium: si ripartirà dall'1 a 1 dell'andata. Ed in caso di ulteriore parità al novantesimo, via subito con i rigori, niente supplementari.