La Gazzetta dello Sport sulla corsa Champions: "Milan 4x4"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Milan 4x4". Attacco alla Champions da parte dei rossoneri. A gennaio con Higuain, Cutrone, Paquetà e, forse, Ibrahimovic, Gattuso è pronto a dare continuità alle vittorie per centrare l'obiettivo stagionale. Il quarto posto è il minimo richiesto dal club per promuovere la stagione.