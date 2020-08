La Gazzetta dello Sport sulla finale di Champions: "L'ora delle stelle"

"L'ora delle stelle", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso. Questa sera a Lisbona, con calcio d'inizio fissato per le 21, andrà in scena la finale della Champions League 2019/2020, tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Una parata di stelle in campo, con Neymar e Lewandowski pronti a sfidarsi a colpi di gol. I francesi cercano la prima Champions, inseguita a lungo dalla proprietà, mentre i tedeschi vogliono salire a quota sei.