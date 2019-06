La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina: "Via all'era Commisso"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne viene ampiamente trattato il tema Fiorentina, del neo patron Rocco Commisso. Il nuovo proprietario sbarca a Firenze e prova a blindare Federico Chiesa puntando su uno stipendio raddoppiato e sulla fascia da capitano, ma la Juventus resta forte sull'esterno: "Farò quello che posso per tenere Chiesa, senza promesse". La Gazzetta dello Sport titola: "Via all'era Commisso", e il tycoon dichiara: "Da tre anni volevo la Fiorentina. Montella via? Non lo so...": Tra le prime idee per il ruolo di ds spunta il nome di Manuel Rui Costa.