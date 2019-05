"Roma in corsa. La Juve è già in vacanza. Florenzi e Dzeko in gol per il sogno Champions. Bianconeri a pancia piena. I giallorossi resistono per 45' e sfondano alla fine: agganciato il Milan a -3 dall'Atalanta". Così La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne, analizza la sconfitta dei bianconeri che permette al club della Capitale di rilanciare le proprie ambizioni Champions. Dopo lo scudetto vinto con la Fiorentina, niente vittorie per la squadra di Allegri: pareggi contro Inter e Torino e la sconfitta di ieri con i capitolini.