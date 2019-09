Oggi in campo anche la Juventus. I bianconeri affronteranno l'Hellas Verona alle ore 18. "Juve, grandi ritorni" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Sarri dà spazio a Gigi Buffon, a caccia del record di presenze in A detenuto da Paolo Maldini. Pronta una maglia da titolare anche per Paulo Dybala. Si parla anche dei conti bianconeri. Ieri approvato il bilancio. "Agnelli vara l'aumento di capitale: dai soci 300 milioni". Via al piano di sviluppo.