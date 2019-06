© foto di Rosa Doro

Il PSG tenta Leonardo Bonucci. Il club francese infatti ha manifestato l'interesse verso il difensore della Juventus ma come spiega La Gazzetta dello Sport da Torino al momento non è arrivata un'apertura verso la cessione: "Le estati calde di Leo. C'è il PSG che lo tenta. Da Torino: no. Per ora", il titolo scelto dalla rosea che poi spiega come la Juve non ha in programma una cessione del difensore azzurro ma con l'offerta giusta la situazione potrebbe cambiare e Bonucci si ritroverebbe a fare nuovamente le valigie dopo appena una stagione dal suo rientro dal Milan.