La Juventus cerca rinforzi a centrocampo. "Paredes (PSG) per Emre Can? La Juve cerca l'affare" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina: bianconeri e parigini a lavoro per lo scambio tra centrocampisti. Nel frattempo parla Cristiano Ronaldo, intervistato da Diletta Leotta: "Il migliore per ora sono io".