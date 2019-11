La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "Sarrecord"

Coperta lunga per la Juventus e cambi decisivi. "Sarrecord" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Dopo 11 gare ha il primato di punti in Serie A e ha superato anche Conte e Allegri qualificandosi agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo. Il tecnico bianconero è ancora imbattuto sulla panchina della Juve. Domenica c'è il Milan.