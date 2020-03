La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "'Scudetto? No, grazie'"

Anche un clic può far discutere. La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, titola così nelle pagine interne sulla Juventus e sul gesto del suo presidente: "'Scudetto? No, grazie': Agnelli e quel like su Twitter... Il “mi piace” di Andrea Agnelli (@andagn) al post di @LaTerzaStella sull’eventuale scudetto assegnato alla Juve in virtù della classifica prima dello stop causa virus.". E poi, sempre nella titolazione, spazio anche alle parole del numero uno bianconero: "Da presidente dell’Eca scrive ai club: 'Il coronavirus è una minaccia per l’esistenza delle nostre squadre'".