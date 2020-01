"Signora indifesa": così La Gazzetta dello Sport in prima pagina. La Juventus di Sarri è prima ma ancora non convince. La formazione bianconera subisce, di media, un gol a partita: non accadeva dall'era Delneri, quando i bianconeri chiusero al settimo posto in classifica. Intanto Ronaldo è il primo a raggiungere i 200 milioni di followers su Instagram.