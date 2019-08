© foto di stefano tedeschi

"Allarme Sarri": apre così in taglio alto l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico della Juventus ha la polmonite, come reso noto da un comunicato ufficiale del club bianconero, e rischia di saltare il debutto in campionato di Parma. Regna cauto ottimismo, ma il tecnico da oltre una settimana non sta bene, come già mostrato in pubblico nell'uscita a Villar Perosa: se non ce la dovesse fare in panchina andrebbe il suo vice Martusciello.