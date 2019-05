La Gazzetta dello Sport sulla Juventus - "C'è l'offerta per Milinkovic"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport, spazio al mercato della Juventus, pronto a decollare: "C'è l'offerta per Milinkovic", questo il titolo scelto dal quotidiano. I bianconeri si preparano ad una lunga trattativa con il presidente della Lazio Claudio Lotito e aprono le negoziazioni con un'offerta da 60 milioni di euro. Il centrocampista, nel frattempo, ha già l'accordo con la Juventus. Milinkovic-Savic ma non solo: il Bologna ha riscattato Riccardo Orsolini per 15 milioni e la Juventus ha subito investito la cifra sul turco Merih Demiral. Ora i bianconeri decideranno se lasciarlo in prestito al Sassuolo un'altra stagione o se portarlo subito a Vinovo.