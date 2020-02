vedi letture

La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Gli assi di coppe"

"Gli assi di coppe", è il titolo in taglio laterale dedicato alla Juventus, che stasera scende in campo a Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions. I bianconeri si affidano a chi ha già deciso tante euro sfide, come Cristiano Ronaldo e Matthjis De Ligt, specialisti delle coppe europee. Mister Sarri: "Il mio futuro? Mi fido di Agnelli".