© foto di WilMan

Con Gonzalo Higuain sempre più lontano da Torino e sempre più vicino alla Roma, si potrà sbloccare a breve una grande trattativa per l'attacco della Juventus: "Icardi è in pole. Senza il Pipita parte l'assalto all'argentino", titola quest'oggi nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport. Con l'idea di uno scambio con Dybala per nulla tramontato. Gli incastri di mercato potrebbero così sbloccare la trattativa con l'Inter.