La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Joya rebus"

© foto di stefano tedeschi

Taglio basso dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato alla situazione di Paulo Dybala in casa Juventus, con la rosea che titola: "Joya rebus". I bianconeri non hanno trovato l'accordo con il Tottenham e quindi per ora Dybala resta a Torino: il rapporto è però compromesso. Dybala vedrà Sarri nei prossimi giorni per capire le possibilità future, ma al momento l'unica altra destinazione potrebbe essere rappresentata dal Paris Saint Germain se Neymar dovesse lasciare Parigi.