La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Rabiot, il lusso"

"Rabiot, il lusso". Taglio laterale de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato al centrocampista francese della Juventus, che ai bianconeri è costato la bellezza di 315mila euro a gara. Il francese è rientrato ieri a Torino, in ritardo rispetto ai compagni, ed il suo tempo in bianconero potrebbe già essere giunto agli sgoccioli. Un ingaggio decisamente alto ed un rendimento al di sotto delle aspettative potrebbero di fatto pesare e non poco sul suo futuro. Con sullo sfondo la tentazione Premier League...