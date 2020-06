La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Sarri al bivio"

vedi letture

"Sarri al bivio" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Inizia la notte più difficile per i bianconeri, se non allunga si apre la crisi dei bianconeri. La Coppa Italia è sfumata e ora il tecnico non può più fallire. La Juve di questi tempi dà l’impressione di poter andare in difficoltà con qualunque squadra, tanto più col Bologna che non è una squadra qualunque: è organizzata e sa colpire da fermo e in contropiede, come il Napoli. La Juventus in quel caso si esporrebbe al sorpasso della Lazio e a una nuova pioggia di critiche. Uno scroscio da diluvio universaleSmentito il diverbio con Pjanic.