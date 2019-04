La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Scudetto per stare Allegri"

© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Juventus titolando: "Scudetto per stare Allegri". Dopo il flop contro l'Ajax il tecnico pare disposto a rimanere anche con un solo anno di contratto: "Non si sa mai". In casa all'Allianz Stadium, contro la Fiorentina, basta il pari per festeggiare l'8° titolo consecutivo.