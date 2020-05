La Gazzetta dello Sport sulla Lega Pro: “Serie C come caos”

Spazio alla situazione complicata in Serie C dopo che il Consiglio Federale ha bocciato la decisione, presa a larghissima maggioranza, dell'Assemblea di Lega Pro di sospendere definitivamente il campionato su La Gazzetta dello Sport che titola: “Serie C come caos”. I club ancora scettici vogliono aspettare il 28, mentre Gravina li spinge a tornare in campo. “In 52 avevano votato lo stop, ma adesso il numero sta calando. Ma i medici sono ancora per il no e qualche club è per la serrata”. Secondo quanto scrive la rosea sono solo due-tre per girone i club favorevoli alla ripartenza (Novara e Renate nell'A, Padova e Reggiana nel B, Bari, Monopoli e Ternana in quello C) con diverse squadre che al momento non si sbilanciano, ma una maggioranza ancora ampia contraria.