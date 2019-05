© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questa penultima giornata di campionato è ancora aperta la bagarre per il quarto posto e La Gazzetta dello Sport ne parla anche in prima pagina. "Batticuore Champions", si legge su sfondo giallo, per ricordare le squadre invischiate: Inter, Atalanta e Milan. I nerazzurri hanno il match point a Napoli, mentre il Milan tiferà CR7 per far sì che gli orobici perdono punti. Intanto la corsa ha quasi perso la Roma, che col pareggio di ieri con il Sassuolo s'è quasi tirata fuori.